Конкурс родительских комитетов провели в школах Лобни

В Лобне выбрали лучшие родительские комитеты: команды-победители представят город на зональном этапе. В школе № 10 Лобни 3 марта прошел муниципальный этап второго Московского областного конкурса родительских комитетов «Секреты дружного класса. Родители Первых».

Проект направлен на поддержку родительских инициатив, способствующих воспитательной работе в школе, а также на укрепление семейных ценностей.

Школьники и их родители представили на суд жюри визитные карточки, рассказывающие о насыщенной школьной жизни и совместных достижениях, продемонстрировали свои страницы в соцсетях и яркие музыкальные творческие номера. По итогам конкурса определились три команды-победителя в разных параллелях: среди 7 классов первое место заняла команда «Барсы» (СОШ № 10), среди 6 классов — «Авиатика» (лицей «Авиатика»), а среди 5 классов — «Математики 21 века» (СОШ № 7).

В апреле победителей ждет третий, зональный этап конкурса. В школах уже поздравили команды, пожелав им вдохновения и удачи на предстоящих соревнованиях.