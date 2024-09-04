Конкурс рисунков «ЖКХ глазами детей» пройдет в Мытищах в сентябре

Дети из Мытищ смогут поучаствовать в ежегодном Московском областном конкурсе рисунков «Жилищно-коммунальное хозяйство глазами детей», который начнется с 9 сентября. Победителей будут выбирать в двух номинациях.

Конкурс способствует формированию у детей интереса к вопросам жилищно-коммунального хозяйства, охраны окружающей среды и разумного использования ресурсов. Выставка также способствует популяризации профессий в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Участники могут представить свои работы в номинациях: «Чистая вода в каждый дом, оздоровление реки Волги», «Капитальный ремонт многоквартирных домов» и «Цифровизация жилищно-коммунального хозяйства: онлайн-собрания собственников жилья, „умная платежка“, единый платежный документ».

Конкурс пройдет в три этапа. Первым будет сбор рисунков, вторым этапом — определение победителей, финальный этап — награждение победителей. Участникам необходимо отправить заявку и рисунок на бумаге по требованиям конкурса, копию свидетельства о рождении участника, согласие на обработку персональных данных и их размещение средствами массовой информации. Отправить можно по почте или привезти лично по адресу: Московская область, Балашиха, улица Советская, 42.

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