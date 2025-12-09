Конкурс рисунков «Новогодний апгрейд» провели в Наро-Фоминске

В Наро‑Фоминске подвели итоги детского творческого конкурса рисунков «Новогодний апгрейд». Праздничная акция собрала множество работ от юных талантов округа — участники проявили фантазию и новаторский подход к новогодней тематике.

Победителей определило открытое народное голосование, в котором приняли участие жители городского округа. Главный приз — умную колонку получила Виктория Додолина, ученица школы № 6 Наро‑Фоминска. Второе место достались Полине Озаевой из Алабинской школы, поселок Калининец. Третье место заняла Тажибат Мурзатаева, ученица Лицея имени Веры Волошиной.

«Итоги конкурса получили теплый отклик от родителей и жителей округа: люди отмечают, что подобные мероприятия стимулируют детей к творчеству и создают праздничное настроение в городе. Организаторы благодарят всех участников и голосовавших, а также партнеров за поддержку», — сообщили организаторы.