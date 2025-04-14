Конкурс рисунков и выставка ко Дню космонавтики прошли в Дмитрове

Праздничные мероприятия прошли 12 апреля в домах культуры, парках, библиотеках и социальных учреждениях муниципалитета. В разнообразных активностях приняли участие как дети, так и взрослые.

Сотрудники МФЦ «Дмитровский» организовали конкурс детских рисунков и поделок «В космос с МФЦ». На него поступило так много работы, чтоб вместо пяти призеров жюри выбрало 10. Победителю вручили сертификат в кинотеатр, а все участники получили почетные грамоты и подарки.

Дмитровская центральная библиотека подготовила к Дню космонавтики книжную выставку «На орбите мечты». Посетители МФЦ с интересом изучали литературу о космосе: от истории покорения Вселенной до биографий легендарных космонавтов. А все желающие смогли сделать снимок на память в тематической фотозоне.

Глава Дмитровского округа Иван Курданин отметил, что День космонавтики — это не только повод гордиться великими достижениями России, но и возможность зажечь в детях мечту о новых открытиях. Все прошедшие мероприятия помогли ребятам поверить, что космос ближе, чем кажется. «Он начинается здесь, на Земле — в их горящих глазах и смелых идеях», — подчеркнул руководитель муниципалитета.