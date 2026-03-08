Конкурс рисунков для мам и бабушек прошел в Химках

В преддверии Международного женского дня учащиеся лицея № 15 в Химках подготовили подарки для своих мам и бабушек — рисунки и открытки, сделанные собственными руками. Все работы учеников решили объединить и провести общешкольный конкурс, на который пригласили депутата городского округа Надежду Смирнову.

Надежда Смирнова поздравила участников с приближающимся праздником и отметила, что Международный женский день — это особая дата, наполненная теплом и благодарностью. Она напоминает о том, как важны в жизни мамы, бабушки и все женщины. Депутат призналась, что выделить какой-то один рисунок очень сложно, поскольку все ребята достойны высших наград.

На рисунках можно было увидеть яркие букеты весенних цветов, домашних питомцев и натюрморты. Конкурс стал для школьников возможностью выразить свои чувства через творчество и порадовать родных в преддверии праздника.