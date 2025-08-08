Конкурс рисунков для детей и взрослых пройдет в библиотеке Черноголовки

В преддверии 130-летнего юбилея со дня рождения Сергея Есенина, городская библиотека наукограда приглашает жителей всех возрастов принять участие в творческом конкурсе, посвященном его жизни и творчеству.

«Приглашаем вас выразить в живописи прекрасные поэтические образы Сергея Есенина. Тема работы должна быть непосредственно связана с творчеством или биографией поэта. На конкурс принимаются работы в любом стиле и жанре изобразительного искусства», — сообщили организаторы.

Конкурс предоставит возможность проявить себя как юным дарованиям, так и опытным художникам. По словам организаторов, участники будут разделены на три возрастные группы: младшая категория — дети от шести до 12 лет, средняя — подростки от 13 до 17 лет и взрослая категория — участники от 18 лет и старше. В каждой из этих категорий будет определен один победитель.