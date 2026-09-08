Конкурс профмастерства прошел на химическом предприятии в Воскресенске

В филиале «ВМУ» компании «Уралхим» в Воскресенске завершился конкурс профмастерства среди электромонтеров. Победителем стал Алексей Несудимов, он представит предприятие на общекорпоративном этапе в Кирово-Чепецке.

На звание лучшего претендовали семь участников — специалисты цехов электроснабжения, электроремонтного и контактной серной кислоты, а также студенты Воскресенского колледжа. В теоретической части конкурсанты выполняли тестовые задания и разбирали производственные ситуации. На практическом этапе собирали действующие электрические цепи на стендах.

Второе место занял Александр Петрушкин, третье — Максим Самойлов. Особое внимание организаторы уделили молодым участникам, пришедшим на предприятие по стажерской программе. Вместе с опытными специалистами навыки демонстрировали выпускник колледжа Алексей Молодкин и студенты Дмитрий Алексеев и Иван Данчук.

«Работа электромонтера — это ответственность за безопасность и бесперебойность всего производства. Конкурс помогает не только выявлять лучших, но и отрабатывать нестандартные ситуации. Ценно, что в состязании участвуют и мастера со стажем, и молодежь — такой обмен опытом особенно важен для предприятия», — отметил главный энергетик филиала Олег Савочкин.