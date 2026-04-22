Конкурс профессионального мастерства среди сварщиков прошел в Красногорске

Лучшего по профессии среди сварщиков выбрали в Красногорске. Конкурс проводился на площадке машиностроительного завода «Бецема» в третий раз.

За звание победителя боролись мастера со всего округа. Ибрагим Эргашев на соревнованиях представлял Красногорскую городскую службу, сварщиком стал, пойдя по стопам своего деда, который с детства приучал его к профессии.

Работы конкурсантов оценивало жюри. По итогам испытаний победителем стал специалист «Бецемы» Матвей Новиков. Второе место — у Юрия Завального, третье занял Станислав Стрела.

Разделить радость победы с призерами посчастливилось школьникам из центра имени Косыгина. В этот день старшеклассники были на предприятии на экскурсии.