Конкурс профессионального мастерства среди сварщиков прошел в Красногорске
Лучшего по профессии среди сварщиков выбрали в Красногорске. Конкурс проводился на площадке машиностроительного завода «Бецема» в третий раз.
За звание победителя боролись мастера со всего округа. Ибрагим Эргашев на соревнованиях представлял Красногорскую городскую службу, сварщиком стал, пойдя по стопам своего деда, который с детства приучал его к профессии.
Работы конкурсантов оценивало жюри. По итогам испытаний победителем стал специалист «Бецемы» Матвей Новиков. Второе место — у Юрия Завального, третье занял Станислав Стрела.
Разделить радость победы с призерами посчастливилось школьникам из центра имени Косыгина. В этот день старшеклассники были на предприятии на экскурсии.
«У „Единой России“ есть такая программа. И в рамках этой программы выпускники посещают организации, предприятия для профориентации. Мне кажется, что ребята были приятно удивлены, заинтересованы. Как говорится, наша задача — посеять зерно. Надеюсь, оно взрастет как желание работать в городском округе Красногорск», — отметил председатель совета депутатов Красногорска, генеральный директор АО «Бецема» Сергей Трифонов.
Конкурсы профессионального мастерства играют важную роль, поскольку они способствуют обмену опытом, укрепляют командный дух и создают позитивную атмосферу на производстве. Кроме того, они повышают престиж рабочих специальностей.