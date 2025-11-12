Конкурс профессионального мастерства прошел на производстве в Наро-Фоминске

Ежегодные соревнования «Лучший по профессии» состоялись на производстве прессованных материалов компании «Элинар». В конкурсе приняли участие 53 работника.

Конкурс проходил в два этапа. Сначала участникам нужно было продемонстрировать теоретические знания, ответив на вопросы по охране труда, технике безопасности, принципам эффективного производства и тонкостям должностных инструкций. Затем каждый должен был показать свое мастерство на практике — профессиональные навыки, точность соблюдения технологии и эффективное выполнение производственных задач.

Судьи учитывали скорость работы, строгое соблюдение правил безопасности, бережное отношение к материалам и безупречное качество готовой продукции. После напряженной борьбы были названы настоящие профессионалы своего дела в различных номинациях.

Победителями конкурса стали бригадиры на участках основного производства Алексей Кармазанов, Сергей Ястребов и Наталья Кармазанова, машинисты формовочной машины Юрий Железков и Максим Попов, операторы Людмила Мартынова и Елена Будникова, пропитчики Александр Каменщиков и Татьяна Терешонок, упаковщик Светлана Стручкова и лаборант Татьяна Припускова.