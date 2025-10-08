Конкурс по поиску амбассадоров волонтерского движения начался в Химках

Движение «Волонтеры Подмосковья» запускает конкурс по поиску амбассадоров. Основная его задача — стимулировать и развивать волонтерскую деятельность в регионе.

Конкурс состоит из двух этапов. В Химках будут отобраны четыре участника, которые представят округ на финальном этапе.

Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться по ссылке и подготовить краткую самопрезентацию. В ней нужно рассказать о своем опыте волонтерской деятельности и личных увлечениях, поделиться конкретными примерами участия в добровольческих инициативах, изложить планы на будущее в роли амбассадора, предложить идеи для улучшения работы муниципального штаба движения.

Выступление должно длиться не более пяти минут.

Заявку вместе с самопрезентацией нужно отправить до 16 октября на электронную почту регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» (mkuumpitr@gmail.com) с пометкой «На конкурс амбассадоров».

Более детальную информацию о положении конкурса можно найти по ссылке.