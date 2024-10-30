Конкурс осеннего варенья прошел в Кузьминском лесопарке в Котельниках

День тыквы и яблок отметили в минувшие выходные жители муниципалитета. В Кузьминском лесопарке состоялся яркий осенний праздник.

Для горожан подготовили интересную и разнообразную концертную программу, конкурсы и творческие мастер-классы.

В честь праздника провели традиционный забег проекта «Пять верст», который получил название «Тыквобежка». Впервые в лесопарке состоялся веселый конкурс «Доставай шарфы». Участникам нужно было проявить свои творческие способности и украсить аксессуарами деревья на территории.

Изюминкой мероприятия стали соревнования на лучшего кулинара. Мастерицы угощали гостей праздника и жюри вареньем, сделанным из яблок и тыквы. Все лакомства были вкусными, поэтому судьям было очень непросто выбрать победителей. Лучшие образцы варенья отметили специальными дипломами.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».