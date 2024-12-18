Конкурс новогодних игрушек прошел в Доме культуры в селе Барановское

Предновогоднее мероприятие провели в селе Барановское. Жители изготовили тематические игрушки, представили их на суд жюри, а после презентовали на выставке.

Работы жителей села оценило жюри. В него вошли заведующая информационно-методическим сектором «Культурно-досугового центра» Анастасия Макарова, заведующая Дома культуры в селе Конобеево Светлана Кострикова и заведующая библиотекой в селе Барановское Светлана Юношева.

Затем новогодние игрушки участников представили в экспозиции в местном Доме культуры. На открытии выступили солистки концертной студии «Таланты без границ». Они исполнили новогодние песни.

Победителем в категории 3-6 лет стала Ева Анисимова. Призерами объявили Михаила Клименкова и Дмитрия Зеленова.

В категории 7-18 лет лучшими назвали работы Алены Глотовой, Ангелины Лабиной и Павла Сорокина. Среди взрослых победили работы Юлии Крапивиной, Раисы Волковой и Людмилы Лучиной. Обладателем Гран-при стал Артем Могуев.