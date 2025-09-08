Конкурс «Народный участковый» начнется в Одинцове 11 сентября

В период с 11 по 20 сентября в Министерстве внутренних дел России будет проведен первый этап Всероссийского ежегодного конкурса «Народный участковый». Одинцовский городской округ также примет участие в мероприятии.

Данная акция способствует повышению уровня доверия населения к сотрудникам полиции, престижа службы и формированию позитивного общественного мнения о деятельности участковых уполномоченных полиции.

Конкурс «Народный участковый» проходит в три этапа. Голосование проводится в режиме «онлайн» на сайтах Министерства внутренних дел России. В голосовании смогут принять участие все желающие.

Для этого на сайте управления Министерства внутренних дел с 11 сентября можно будет отдать свой голос за кандидата, который по мнению жителей достоин представлять на областном этапе Всероссийского конкурса.