Конкурс народной культуры прошел в детском лагере в Красногорске

Творческое состязание «Мисс и Мистер» провели в лагере «Сказочный» в Красногорске. Его темой стало национальное многообразие.

Участники представили культуру разных регионов России. Дети готовили костюмы и выступления в национальных стилях.

До старта конкурса ребята изучали культуру и обычаи народов и много репетировали. В итоге они представили шоу с танцами, песнями и театральными постановками.

За звание победителя поборолись 22 человека — по два представителя от каждого из 11 отрядов. Лучшими стали Юлиана Пирогова и Олег Пугачев. Они представили шестой отряд, выбравший темой выступления Удмуртию.

Отметим, что в детском лагере «Сказочный» продолжается летняя программа. В ее рамках для детей организуют мастер-классы, экскурсии, кружки и секции.

Ранее мы рассказывали о том, что инклюзивные соревнования прошли на лыжном стадионе «Зоркий» в Красногорске.