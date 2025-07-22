Инклюзивные соревнования прошли на лыжном стадионе «Зоркий» в Красногорске

Гонка супергероев состоялась в Красногорске. В ней поучаствовали 15 команд, в состав которых вошли люди с ограниченными возможностями здоровья.

Мероприятие проходит в Красногорске впервые. Его цель — помочь спортсменам с особенностями здоровья проявить себя.

Участников поприветствовали начальник отдела спортивно-массовой работы управления по физической культуре и спорту администрации городского округа Красногорск Валентин Олехнович и главный врач Ильинской больницы Алексей Живов. В числе судей была советский и российский тренер по фигурному катанию, мастер спорта СССР международного класса Татьяна Тарасова.

Команды прошли девять этапов. Они преодолели препятствия, сыграли в дартс с мячами, собрали на скорость необычный куб, стреляли из рогатки по мишени и забили голы.

Все участники получили награды.