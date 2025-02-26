Конкурс на строительство подъездных дорог объявили в Одинцове

В городе Одинцово планируют построить подъезд к микрорайону № 9 от улицы Сосновой. Работы завершат в 2026 году.

Предполагается, что новая дорога будет иметь общую длину 519,58 метров, включая основной участок дороги длиной 225 метров и примыкание по улице Сосновой длиной 184 метра. Также в проект входят велодорожки площадью 684 квадратных метра, тротуары общей площадью 2 243 квадратных метра и площадка для стоянки легковых автомобилей на 65 машино-мест. Кроме того, предусмотрели озеленение территории.

Проект реализуют в рамках муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии первых участков Южно-Лыткаринской дороги зимой. Она разгрузит юго-восток региона.