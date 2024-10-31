Конкурс на стипендию для работников культуры начался в Мытищах

Ежегодный мытищинский конкурс на стипендию главы городского округа выдающимся деятелям культуры и искусства, молодым талантливым авторам стартовал в Мытищах. Там открыли прием заявок на участие в 2024 году.

Творческая молодежь Мытищ, а также выдающиеся деятели культуры и искусства, приглашаются принять участие в ежегодном конкурсе на стипендию главы городского округа Мытищи. Конкурс будет проводится в двух номинациях: выдающийся деятель культуры и искусства городского округа Мытищи и молодой талантливый автор городского округа Мытищи.

Прием заявок осуществляется с 15 октября по 1 ноября в управлении культуры, молодежной политики и туризма администрации городского округа Мытищи по адресу: Новомытищинский проспект, дом 30/1.

Подробности об условиях участия и критериях оценки можно найти на сайте администрации городского округа Мытищи

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