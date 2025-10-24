Конкурс на стипендию для работников культуры начался в Мытищах

Жителей Мытищ приглашают принять участие в конкурсе на получение стипендии главы городского округа Мытищи. Получить награду в нем могут деятели культуры и искусства, а также молодые перспективные авторы.

Заявки принимают до 7 ноября в управлении культуры, молодежной политики и туризма администрации городского округа Мытищи по адресу: Новомытищинский проспект, дом № 30/1.

Мероприятие организовали для признания и поддержки творческих деятелей, которые вносят вклад в развитие культурной жизни города Мытищи. Стипендию присудят по двум направлениям: за выдающиеся достижения в области культуры и искусства и молодым талантливым авторам городского округа Мытищи.

Ознакомиться с условиями подачи заявок и критериями оценки можно в положении о конкурсе, опубликованном на официальном сайте администрации муниципалитета.