Конкурс на лучшую куклу Масленицы прошел в Лосино-Петровском

Школьники и воспитанники детских садов Лосино-Петровского поучаствовали в конкурсе на лучшую куклу-чучело «Краса Масленица». Его организовали отдел социальной политики, культуры и спорта и отдел образования городского округа.

На суд жюри представили 20 кукол разного размера, в ярких нарядах с узорами и цветами. При создании работ конкурсанты использовали разнообразные материалы: бумагу, ткань, хозяйственный веник и солому.

Творческое состязание приурочили к празднованию Масленицы. Победителей наградили на сцене. Авторы лучших работ получили дипломы лауреата.

«От всей души благодарим и говорим всем участникам конкурса. Спасибо, что стали яркой частью нашей программы. Это мероприятие вызвало очень много положительных отзывов у жителей», — отметили организаторы конкурса.

Ранее мы рассказывали о том, какие события организовали в Серпухове в честь Масленицы.