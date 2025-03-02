Масленицу отметили в парках в Серпухове
Городской округ Серпухов с размахом отметил Масленицу. Народные гулянья развернулись во всех парках муниципалитета.
Для жителей подготовили интерактивную программу, пляски и блины. В Пущине и Протвине проводы зимы прошли особенно ярко и интересно.
В парках всем раздавали угощения, работали ярмарки по продаже сувениров народного промысла. Дети и взрослые участвовали в играх и конкурсах.
Сельские дома культуры привлекли местные творческие коллективы, провели мастер-классы и традиционные забавы.
В музее Серпухова прошли тематические мероприятия, посвященные истории и традициям празднования Масленицы.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий. Она обновляется ежедневно.
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