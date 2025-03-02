Масленицу отметили в парках в Серпухове

Городской округ Серпухов с размахом отметил Масленицу. Народные гулянья развернулись во всех парках муниципалитета.

Для жителей подготовили интерактивную программу, пляски и блины. В Пущине и Протвине проводы зимы прошли особенно ярко и интересно.

В парках всем раздавали угощения, работали ярмарки по продаже сувениров народного промысла. Дети и взрослые участвовали в играх и конкурсах.