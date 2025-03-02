Масленицу отметили в парках в Серпухове

Пресс-служба администрации городского округа Серпухов
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Серпухов

Городской округ Серпухов с размахом отметил Масленицу. Народные гулянья развернулись во всех парках муниципалитета.

Для жителей подготовили интерактивную программу, пляски и блины. В Пущине и Протвине проводы зимы прошли особенно ярко и интересно.

В парках всем раздавали угощения, работали ярмарки по продаже сувениров народного промысла. Дети и взрослые участвовали в играх и конкурсах.

Пресс-служба администрации городского округа Серпухов
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Серпухов
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Пресс-служба администрации городского округа Серпухов
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Серпухов
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Пресс-служба администрации городского округа Серпухов
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Серпухов
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Пресс-служба администрации городского округа Серпухов
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Серпухов
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Пресс-служба администрации городского округа Серпухов
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Серпухов
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Пресс-служба администрации городского округа Серпухов
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Серпухов
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Пресс-служба администрации городского округа Серпухов
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Серпухов
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Сельские дома культуры привлекли местные творческие коллективы, провели мастер-классы и традиционные забавы.

В музее Серпухова прошли тематические мероприятия, посвященные истории и традициям празднования Масленицы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий. Она обновляется ежедневно.

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