Конкурс на лучшее оформление торговых точек пройдет в Мытищах до 18 декабря

В городском округе Мытищи организуют конкурс на лучшее новогоднее оформление среди потребительских предприятий. Результаты подведут 18 декабря.

Творческое соревнование среди компаний потребительского рынка городского округа Мытищи пройдет в пяти номинациях: преображение торговых и развлекательных центров, стационарных точек, рынков, бытовых предприятий и объектов общественного питания.

Комиссия оценит креативный подход, индивидуальность и гармоничность украшения фасадов, входных групп, витрин и торговых залов. Обратят внимание и на наличие исторических отсылок и символики городского округа Мытищи в оформлении.

Отметим, что во время проведения творческого конкурса предприниматели должны соблюдать правила пожарной безопасности. Победителя объявят 18 декабря.

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