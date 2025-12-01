Конкурс на лучшее оформление многоквартирных домов начался в Чехове

В округе начались сразу два праздничных конкурса на лучшее новогоднее оформление. Об этом объявили на расширенном оперативном совещании под руководством главы Михаила Собакина. Принять участие смогут жители, старосты, а также товарищества собственников жилья.

Так, 1 декабря стартует прием заявок на участие в конкурсе «Лучшее новогоднее оформление территории населенного пункта». Соревнование пройдет в двух номинациях: «Лучшее новогоднее оформление территории населенного пункта»; «Лучшее новогоднее оформление домовладения населенного пункта». Чтобы принять участие в конкурсе желающим необходимо заполнить заявку, приложив к ней презентацию с фотографиями и/или видеосъемку с изображением оформленных домов, и направить в территориальные отделы или на электронную почту SamoshkinRoA@mosreg.ru.

Прием заявок продлится до 21 декабря. Далее конкурсная комиссия с 22 по 25 декабря проведет осмотр всех территорий и домовладений участников конкурса.

А с 15 по 26 декабря жители многоквартирных домов и товариществ собственников жилья могут принять участие в смотре-конкурсе на лучшее новогоднее оформление подъездов и входных групп «Новый год на пороге». Заявки подаются до 24 декабря в письменной форме по адресу: Московская область, город Чехов, улица Полиграфистов, дом 13 Б, или направляются на электронный адрес: chehov-zhilfond@mosreg.ru с темой письма «Заявка на участие в смотре-конкурсе „Новый год на пороге“.