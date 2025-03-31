Конкурс на лучшее фото в парке прошел в Мытищах

Жителям Мытищ и гостям города единая дирекция парков предложила поделиться собственноручно сделанными, яркими весенними кадрами прогулок по мытищинским паркам. Фотографии принимались до 29 марта.

Локации парка просто созданы для красивых фотографий. Участники могли могли сделать фото всей семьей, запечатлеть моменты активного отдыха, сфотографироваться у символа Мытищ — самовара, или проявить фантазию и придумать фото историю на природе в парке.

Самые красочные фотоработы по завершении конкурса разместили в соцсетях. Выберут в этом творческом состязании всего троих победителей, которых определят с помощью специального опроса, который уже стартовал в социальных сетях. Победителей, которых определят совсем скоро, ждут призы — карты для входа в парк развлечений «Чайлэнд» на восемь аттракционов.