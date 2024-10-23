Конкурс молодых учителей «Педагогический дебют» прошел в Мытищах

Конкурс молодых учителей «Педагогический дебют» проходил в Мытищах с 14 по 17 октября. В нем приняли участие 18 преподавателей из 15 образовательных учреждений.

«Педагогический дебют» проходил на базе гимназии № 33. В нем приняли участие восемь учителей начальных классов, три преподавателя русского языка и литературы, три учителя математики, два педагога по истории, учителя биологии и английского языка — всего 18 человек из школ № 1, 3, 4, 8, 9, 12, 15, 16, 17, 19, 24, 32, 33, 34 и школы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Преподаватели прошли все испытания, проявили творческие способности, любовь к детям и профессии. Имя победителя будет известно в марте на подведении итогов конкурса «Педагог года — 2025».

Цель конкурса — создание условий для развития и самореализации молодых профессионалов.

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