Конкурс молодых семей прошел в Воскресенске

5 июля в молодежном центре «Олимпиец» состоялся конкурс молодых семей «Семь+Я», посвященный Дню семьи, любви и верности, в котором приняли участие семь семей муниципалитета. Победителем состязания стала команда Астаповых, набравшая 36 баллов, второе место заняли Богомазовы (34 балла), третье — семья Крепких.

В ходе конкурса участники продемонстрировали артистизм, способность к импровизации и семейную сплоченность, создав праздничную атмосферу для зрителей. Все команды подготовили творческие номера и выполняли задания, требовавшие слаженности и взаимопонимания.

Пока жюри подводило итоги, перед участниками и гостями с мини-концертом выступил семейный ансамбль Голузовых, который подарил зрителям музыкальные номера.

День семьи, любви и верности, отмечаемый в России, призван напомнить о главных ценностях, лежащих в основе общества, и символизирует традиционные устои. Организаторы отметили, что конкурс стал отличным поводом для семей выразить теплые слова друг другу и провести время вместе.