Конкурс медицинских сестер прошел в Королеве

Настоящим праздником красоты, доброты, профессионального мастерства и преданности профессии стал конкурс «Код вечности: Миссия „Милосердие“. Мероприятие приурочили к Международному дню медицинской сестры.

В хоровой школе «Подлипки» собрались представительницы медицинских учреждений наукограда: Королевской больницы, стоматологической поликлиники и медико-санитарной части № 170. С приветственным словом к участницам обратились заместитель главы округа Алексей Панжин, глава кадрового центра Министерства здравоохранения Подмосковья Наталья Кофф и другие почетные гости.

Темой конкурса стал космос. Медицинские сестры представили яркие визитные карточки и творческие номера, продемонстрировали себя в дефиле, прошли испытания на эрудицию и профессиональные навыки.

Жюри присудило корону «Королевы милосердия — 2026» и титул лауреата первой степени медицинской сестре терапевтического отделения поликлиники филиала «Костинский» Евгении Кузьминой. Второе место разделили медсестры реанимационного отделения Королевской больницы Арина Федорова и МСЧ № 170 Татьяна Дрожжина. Третье место и приз «Мисс зрительских симпатий» выиграла сотрудница Королевской стоматологической поликлиники Анара Аксютина.