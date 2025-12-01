Конкурс красоты ко Дню матери прошел в Люберцах

В Люберцах в Красковском культурном центре прошел конкурс «Люберецкая краса 2025» ко Дню матери. В мероприятии приняли участие более 20 женщин.

Главный титул завоевала студентка музыкального училища имени Гнесиных Анна Миллина.

«Жюри отборочного этапа выбрало восемь финалисток. Заявки на участие подали более 20 претенденток. В финале девушки продемонстрировали свои способности, и все они очень талантливы и в музыке, и в спорте, и в хореографии. Главный титул „Люберецкая Краса 2025“ присужден студентке музыкального училища имени Гнесиных из города Дзержинский Анне Миллиной», — отметила председатель жюри Ольга Гоффе.

В течение месяца финалистки посещали творческие мастер-классы, участвовали в развлекательных мероприятиях и совершенствовали навыки дефиле. Во время концерта девушка рассказали о себе, продемонстрировали образы в конкурсах «Мой стиль» и «Истинная леди».

«В День матери со сцены было сказано много трогательных слов в адрес матерей конкурсанток. Некоторые из них даже помогли выступать своим дочерям», — отметил депутат окружного Совета фракции «Единая Россия» Дмитрий Кудинов.

Участниц поздравили победительница «Люберецкой красы 2024» Дарья Сафоненкова и военнослужащие 45-й бригады ВДВ.

Отметим, конкурс организовали активисты местного отделения «Молодой гвардии Единой России» при поддержке «Женского движения» и администрации муниципалитета.