Конкурс юных инспекторов движения прошел в Мытищах

Муниципальный этап Московского областного слета юных инспекторов движения «Безопасное колесо — 2026» прошел 14 мая на базе школы № 32 в Мытищах. Участие приняли отряды из 15 школ округа.

Ребята показали свои знания правил дорожного движения, основ безопасности жизнедеятельности, мастерство в управлении велосипедом и фигурном вождении, а также навыки оказания доврачебной помощи на пяти специальных станциях. Выполнение всех испытаний оценивало профессиональное жюри.

Перед началом мероприятия депутат Совета депутатов Мытищ Елена Сюмак пожелала ребятам справиться с волнением и отлично пройти все дисциплины.

Победителем муниципального этапа стала команда многопрофильной лингвистической гимназии № 33. Она представит Мытищи на областном конкурсе.

«Служба Госавтоинспекции — это важнейшее звено в обеспечении безопасности на дорогах, защите жизни и здоровья граждан», — отмечала ранее глава округа Юлия Купецкая.