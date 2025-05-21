Соревнования состоялись в мытищинской школе № 32. Участие в них приняли 13 отрядов из разных образовательных учреждений округа.

Муниципальный этап Московского областного слета юных инспекторов движения в этот раз посвятили 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Школьники соревновались в знании правил дорожного движения и безопасности жизнедеятельности, а также показывали практические навыки: оказание первой медицинской помощи и мастерство управления велосипедом.

Участники прошли пять станций. Первая — «Знатоки правил дорожного движения», где нужно было сдать теоретический экзамен. Вторая — «Основы первой помощи»: действия при травмах и ожогах, наложение повязок, предотвращение кровопотери. Третье испытание — фигурное вождение двухколесного велосипеда, а сразу после — полоса препятствий в «Автогородке» школы. Финальная точка — «Основы безопасности жизнедеятельности». Здесь команды решали задачи на макетах, строили безопасные маршруты, находили нарушения в поведении как пешеходов, так и велосипедистов.

Каждый этап оценивало профессиональное жюри, в которое вошли старший инспектор отдела ГАИ муниципального управления Министерства внутренних дел России «Мытищинское»Ирина Кулигина и председатель Общественной палаты городского округа Мытищи Игорь Савош.

«Безопасное колесо» ежегодно становится важным событием для юных инспекторов движения городского округа Мытищи, подготовка к конкурсу ведется на протяжении всего года. Победителем муниципального этапа стала команда школы № 32, теперь участникам предстоят областные соревнования.