Конкурс «Готов служить России» прошел в Котельниках

В Котельниках подвели итоги конкурса «Готов служить России» среди общеобразовательных учреждений. Финал прошел в новом корпусе школы № 2 в микрорайоне Парковый.

В первом этапе ребята соревновались в стрельбе из пневматической винтовки, а во втором сдавали нормы ГТО. Третий этап включал в себя сразу семь испытаний: строевая подготовка, действия отделения по сигналу гражданской обороны, медицинский конкурс, тест на знание воинских званий, разборка и сборка автомата, радиационная, химическая и биологическая защита и творческий конкурс.

Перед началом испытаний участников поприветствовал депутат Государственной Думы Роман Терюшков и пожелал всем удачи.

Все команды успешно справились с заданиями. В итоге победила сборная школы № 1, второй стала школа № 3, а третьей — школа № 2.