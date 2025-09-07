Конкурс фотографий пройдет в Мытищах до 21 сентября

Жителей Мытищ от 14 лет и старше приглашают к участию в областном фотоконкурсе «Открытка из дома — 2025». В этом году его посвятили Дню народного единства и Всероссийской акции «Ночь искусств».

Участники могут присылать фотографии, сделанные за последние три года. Победителей определят в номинациях: «Опытный фотограф», «Фотолюбитель», «Юный фотолюбитель» и «Открытка из дома».

Организаторами стали Общественная палата, Центр поддержки креативных проектов, администрация Мытищ, ООО «Интерсэн-плюс», ТРЦ «Июнь» и комитет по развитию креативных индустрий Московского областного отделения «Опора России».

Заявки принимают по ссылке Яндекс-диска с указанием данных участника на электронную почту: ilovemytishi@mail.ru. В письме необходимо указать пометку «Фотоконкурс 2025».