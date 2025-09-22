Конкурс домашних заготовок прошел в Воскресенске

В Доме культуры рабочего поселка Хорлово МУ «ВКМЦК и Т „Истоки“» в городском округе Воскресенск прошел VIII открытый фестиваль-конкурс домашних заготовок «Тещин погребок». Участницами творческих состязаний стали пять хозяек из Воскресенска и Коломны, которые представили свои кулинарные шедевры.

Заместитель главы Воскресенска Ольга Коротеева, депутат Совета депутатов округа Дмитрий Конюшков и руководитель местного отделения Ассоциации ветеранов специальной военной операции Олег Стегура обратились к собравшимся с приветственным словом.

Участницы рассказали о себе, своих заготовках, поделились семейными секретами, а также продемонстрировали свои творческие способности. Каждая хозяйка получила дипломы, кубки и подарки от социальных партнеров фестиваля. Победительницей фестиваля-конкурса стала Светлана Лысова.

На мероприятии также провели акцию «Зеленая грядка»: за сканирование социальной карты пенсионера Московской области каждый мог получить в подарок пакетик семян.