Конкурс для волонтеров пройдет в Мытищах

Состязание «Волонтер года — 2025» стартовало в молодежном центре «Импульс» в Мытищах. Главная цель мероприятия — отметить и поощрить бескорыстный труд, а также общественно полезную деятельность тех людей, которые добровольно посвящают свое время и усилия помощи другим.

Конкурс охватывает широкий спектр направлений волонтерской деятельности: социальная помощь, экология, культура, спорт и средства массовой информации. Это дает возможность участникам продемонстрировать свои достижения и вклад в разные области.

Все волонтеры, начиная с 14 лет, которые активно участвуют в различных проектах могут принять участие в конкурсе. Лауреатов конкурса ожидают не только награды за их труд, но и возможность приоритетного участия в будущих мероприятиях, организуемых центром «Импульс».

Подать заявку на участие в конкурсе можно здесь. Нужно заполнить анкету, указать свои контактные данные, добавить фотографию, а также предоставить краткое описание своих успехов в сфере волонтерства. Прием заявок будет продолжаться до 21 ноября.