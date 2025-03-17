17 марта 2025 16:12 Конкурс для девушек из Юнармии и кадетских классов прошел в Подмосковье Фото: Главное управление Росгвардии по Московской области
Сотрудники Росгвардии из Щелковского отдела стали членами жюри на военно-патриотической игре «Девушки в погонах». Соревнования прошли в центре «Романтик» и собрали более 200 участниц из юнармейских отрядов и кадетских классов.
В Росгвардии отметили, что девушки состязались в разборке и сборке автомата Калашникова, снаряжении магазина, оказании первой помощи, знании воинских званий, а также готовили блюда на этапе «Кулинария».По итогам игры участницы получили награды и поздравления от сотрудников Росгвардии.
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