В отправке груза приняли участие производители бронежилетов, электротележек, мотоциклов и многого другого. Так, Иван Нестеров изготавливает изделия для беспилотников с учетом индивидуальных запросов по частотам и управлению, Сергей Руднев создает для бойцов аптечки с самыми эффективными препаратами, а производитель с позывным Ипат делает мотовездеходы для эвакуации раненных.

«Впереди у нас еще несколько спецрейсов фуры „Доброе дело“. Так, до конца марта аналогичные грузы получат и другие наши именные полки. Спасибо за вашу поддержку и помощь! Все это очень ценно и важно!» — сказал Воробьев.