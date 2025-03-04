«Очень ценно». Андрей Воробьев — о вкладе предпринимателей Подмосковья в гумпомощь Курску

Андрей Воробьев: Подмосковье отправило в Курск фуру с гумпомощью

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Подмосковные предприниматели отправили вторую фуру с гуманитарной помощью в Курск. Необходимый груз собрали победители номинации «Народный ВПК» премии «Мы рядом. Доброе дело». Технику и обмундирование передадут 30-му полку, рассказал губернатор Андрей Воробьев.

Всего предприниматели передали бойцам 370 единиц техники и обмундирования.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

В отправке груза приняли участие производители бронежилетов, электротележек, мотоциклов и многого другого. Так, Иван Нестеров изготавливает изделия для беспилотников с учетом индивидуальных запросов по частотам и управлению, Сергей Руднев создает для бойцов аптечки с самыми эффективными препаратами, а производитель с позывным Ипат делает мотовездеходы для эвакуации раненных.

«Впереди у нас еще несколько спецрейсов фуры „Доброе дело“. Так, до конца марта аналогичные грузы получат и другие наши именные полки. Спасибо за вашу поддержку и помощь! Все это очень ценно и важно!» — сказал Воробьев.

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