Подмосковные предприниматели отправили вторую фуру с гуманитарной помощью в Курск. Необходимый груз собрали победители номинации «Народный ВПК» премии «Мы рядом. Доброе дело». Технику и обмундирование передадут 30-му полку, рассказал губернатор Андрей Воробьев.
Всего предприниматели передали бойцам 370 единиц техники и обмундирования.
В отправке груза приняли участие производители бронежилетов, электротележек, мотоциклов и многого другого. Так, Иван Нестеров изготавливает изделия для беспилотников с учетом индивидуальных запросов по частотам и управлению, Сергей Руднев создает для бойцов аптечки с самыми эффективными препаратами, а производитель с позывным Ипат делает мотовездеходы для эвакуации раненных.
«Впереди у нас еще несколько спецрейсов фуры „Доброе дело“. Так, до конца марта аналогичные грузы получат и другие наши именные полки. Спасибо за вашу поддержку и помощь! Все это очень ценно и важно!» — сказал Воробьев.
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