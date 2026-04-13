Конкурс детского рисунка ко Дню космонавтики прошел в Павловском Посаде

Накануне Дня космонавтики в музее космонавта-героя Валерия Быковского в Павлово-Посадском округе состоялось торжественное награждение победителей творческого конкурса «Дорога в космос». Мероприятие прошло при поддержке партии «Единая Россия».

Конкурс объединил юных талантов из Московской области и Республики Саха (Якутия). Он проходил в течение двух месяцев — с 27 января по 22 марта, за это время организаторы получили 287 творческих работ. По итогам отбора 103 юных участника удостоились дипломов и получили памятные подарки от «Единой России».

В партии отметили, что «Единая Россия» уделяет особое внимание поддержке детей и их творческих начинаний. Такие конкурсы помогают ребятам поверить в себя и сделать шаг к построению светлого будущего — именно в этом партия видит одну из своих важнейших задач.

Почетными гостями церемонии награждения стали люди, чья жизнь тесно связана с небом и космосом: Наталья Валерьевна Быковская — член семьи Валерия Федоровича Быковского; Павел Михайлович Шелепов — военный летчик первого класса, гвардии подполковник; Святослав Валентинович Борисов — участник связи 4-го центра, участник посадки «Бурана»; Александр Павлович Калугин — ветеран Вооруженных сил, полковник в отставке, участник боевых действий.

Торжественное событие стало не просто награждением победителей, а настоящим праздником, который вдохновил юных участников на новые свершения, объединил разные поколения и напомнил всем, что мечта о космосе живет в каждом из нас. Организаторы выразили уверенность, что поддержка детей — будущих конструкторов, художников, исследователей и, возможно, космонавтов — остается одной из главных задач.