Конкурс «Чудеса природы» продлил прием заявок

Прием заявок на участие в новом сезоне конкурса «Чудеса природы», который организуют Росприроднадзор и Московский зоопарк при поддержке Комитета Государственной Думы по экологии и экофонда «Компас», продлен до 23 января. Конкурс предназначен для детей от 3 до 7 лет и их родителей. Он помогает формировать первые экологические привычки и бережное отношение к окружающему миру через сказки, стихи и семейное творчество.

Министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин отметил: «Оргкомитет продлил срок приема заявок из-за огромного интереса, который проявляют к конкурсу дети и родители».

В этом сезоне участники должны представить видеозаписи новогодних сказок о природе и защите окружающей среды в стихах и прозе.

Победителей определят в пяти номинациях до 10 февраля 2026 года. Все участники получат сертификаты, а победителей и призеров ждут дипломы и памятные подарки.

Подробнее об участии в конкурсе можно прочитать здесь: [https://eco-compass.ru/skazka](https://eco-compass.ru/skazka).