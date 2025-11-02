Конкурс чтецов «Живое слово» пройдет в Мытищах

Библиотеки города Мытищи предоставляют уникальную возможность школьникам проявить свои таланты и стать частью увлекательного конкурса «Живое слово». Это событие предназначено для тех, кто любит литературу, искусство чтения вслух и стремится показать свое мастерство перед широкой аудиторией.

Первый отборочный этап уже стартовал и продлится до 5 ноября. Принять участие может любой желающий школьник, необходимо только прислать конкурсную работу в формате видео вместе с заполненной заявкой на электронную почту dbibl_1@mail.ru.

Отбор участников для второго этапа пройдет с пятого по 15 ноября. Лучшие чтецы пройдут во второй очный этап, который состоится 21 ноября в Детской библиотеке № 1 по адресу: город Мытищи, улица Матросова, дом 15.

Все подробности, включая требования к видео и форму заявки можно узнать по телефону: 8 (495)586-04-50.