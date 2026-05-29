Конькобежный центр «Коломна» отметил юбилей

В конькобежном центре «Коломна» собрались сотрудники, представители администрации, спортсмены и ветераны конькобежного спорта, чтобы отметить двадцатилетие комплекса. Мероприятие состоялось 29 июня в 14:00 по адресу: город Коломна, набережная реки Коломенки, 7.

Атмосфера праздника была дополнена фотовыставкой, посвященной истории центра. На стендах представлены самые значимые кадры каждого года, начиная с 2006-го. Автором снимков является фотограф и видеооператор Петр Тулузаков, который с августа 2006 года фиксирует яркие моменты жизни центра.

Со сцены звучали поздравления и слова признательности тем, кто ежедневно трудится ради развития спорта. Лучшим сотрудникам вручили награды.

Президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев поздравил коллектив с юбилеем. Он признался, что его личная история с Коломной началась более 45 лет назад. «Коломна уже вписала золотыми буквами свое имя в историю не только российского, но и мирового конькобежного спорта», — отметил Николай Гуляев.

Конькобежный центр «Коломна» открыли 31 мая 2006 года на месте ледовой арены, созданной в 1961 году по инициативе конструктора Бориса Шавырина. Сегодня комплекс вмещает более шести тысяч зрителей и остается одной из главных спортивных площадок страны.