Конференцию по очистке водоемов проведут в Сергиевом Посаде 5 сентября

В Сергиевом Посаде 5 сентября состоится конференция «Сохранение экологии водных объектов малых исторических городов». Мероприятие соберет представителей федеральных и областных структур, а также специалистов в сфере восстановления и очистки водоемов.

Организатором выступит Фонд развития Сергиева Посада. Конференцию включат в деловую программу юбилейного экозабега «Реки бегут».

В рамках встречи эксперты обсудят широкий спектр вопросов — от стратегических и правовых до научных и практических, связанных с охраной природы в малых городах. Особое внимание они уделят значению расчистки и восстановления водоемов, расположенных в исторических поселениях, а также их роли в развитии городской среды.

«У нас наработан огромный опыт как расчистки водоемов в рамках программы „100 прудов и озер“, так и расчистки и экологической реабилитации водных объектов. С 2021 года в регионе расчищено свыше 150 прудов и озер общей площадью более 700 гектаров», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

По словам главы ведомства, только в прошлом году в регионе освободили от мусора участки рек в 12 муниципалитетах — всего свыше 200 километров.

Депутат Государственной Думы и ответственный секретарь попечительского совета Фонда развития Сергиева Посада Сергей Пахомов подчеркнул, что для достижения результата необходим комплекс мероприятий.

«Мы системно подходим к замене устаревших коммуникаций, строим новые очистные сооружения, то есть создаем крепкий фундамент для будущих позитивных преобразований», — пояснил парламентарий.

С докладами выступят Виталий Мосин, сотрудники Министерства благоустройства, представители Росводресурсов, а также ученые из Института водных проблем Российской академии наук.