Волонтеры подвели итоги 2024 года на конференции в Химках

Конференцию «Мы рядом» провели в музейно-выставочном комплексе «Артишок». Активисты поделились своим опытом друг с другом и обсудили перспективы развития добровольческого движения в Химках.

Самых активных добровольцев на торжественной части мероприятия отметили благодарственными письмами.

«Химкинские добровольцы активно участвуют в сборе и доставке гуманитарных грузов для военнослужащих, поддерживают их семьи, оказывают помощь беженцам и переселенцам. Эта бесценная поддержка демонстрирует единство и солидарность российского общества», — рассказал муниципальный депутат Николай Томашов.

Отчеты о волонтерской деятельности за 2024 год представили следующие организации: всероссийский студенческий корпус спасателей, военно-патриотическое объединение «Сова», фонд «Ангелы фронта», региональный ресурсный центр «Волонтеры Подмосковья» и всероссийская общественная организация «Молодая Гвардия».

«Передача опыта от старшего поколения к младшему, воспитание духа патриотизма и сохранение исторической памяти являются важнейшими задачами, которые успешно решаются в рамках добровольческой деятельности. Проект „Химки. Успех в единстве поколений“, в рамках которого прошла конференция, направлен на создание плодотворной среды для взаимодействия разных возрастных групп», — отметила муниципальный депутат Наталья Каныгина.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».