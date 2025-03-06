Конференция «Женское здоровье» прошла в Мытищах

Встреча, посвященная важной теме женского здоровья, прошла в Дворце культуры «Яуза». Эксперты из различных областей, таких как здравоохранение, косметология и психология, поделились своими знаниями и опытом.

Мероприятие организовали Союз «Содействие женскому предпринимательству» и сообщество «Нежный бизнес» при поддержке администрации Мытищ. Встреча уже в четвертый раз собирает женщин для обсуждения актуальных вопросов, касающихся их здоровья и благополучия.

Приглашенные эксперты осветили важные аспекты женского здоровья, предложили советы по уходу за собой и обсудили психологические аспекты, влияющие на общее состояние женщин. Бизнес-маркет, где участницы могли ознакомиться с продукцией и услугами местных предпринимателей, также работал в рамках мероприятия.

Для детей организовали творческие мастер-классы, и это позволило родителям спокойно участвовать в обсуждениях. Профессионалы из проекта «Няня на час» работали в детской комнате, они обеспечили заботу о малышах, позволяя взрослым сосредоточиться на полезной информации и обмене опытом.