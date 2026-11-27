Заседание началось с минуты молчания в память об ушедших из жизни за последние пять лет ветеранах. Среди основных итогов — переезд совета в новое здание, которое выделил организации глава муниципалитета. За пять лет Совет сохранил все первичные организации. Сегодня он объединяет около 670 человек. Ветераны работают со школьниками, участвуют в патриотических, творческих и спортивных проектах, помогают собирать гуманитарную помощь для участников спецоперации. И, конечно, поддерживают своих — тех, кому необходима помощь в повседневной жизни.

«У нас ведь весь регион разбит на, так скажем, ячейки. На первичке, где есть свой председатель территориально, они уже знают своих ветеранов всех в лицо. И чтобы ни происходило, хорошее или, к сожалению, бывает и плохое, мы всегда вместе, мы всегда помогаем», — рассказала член президиума Совета ветеранов Вера Лукьянова.