Конференция «Сохраним леса, создадим сады» прошла в Подмосковье

Школьники, педагоги и специалисты лесного хозяйства приняли участие в областной конференции «Сохраним леса, создадим сады». Мероприятие прошло на базе Мытищинского филиала МГТУ имени Н. Э. Баумана.

Конференция организована областным центром развития дополнительного образования и патриотического воспитания детей и молодежи и Комлесхозом. Ее участниками стали юные исследователи из школьных лесничеств и экологических объединений.

Они обсудили представленные проекты и возможности их развития, а также получили от специалистов университета рекомендации относительно организации исследовательских проектов.

Практическая часть конференции проходила в университетском дендрарии, где участники, через мастер-классы по укоренению, черенкованию и пересадке растений, попробовали себя в роли садоводов-озеленителей. Подготовленные саженцы различных видов растений отправили по всей Московской области, где будет продолжена работа по интродукции этих культур.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пожароопасную обстановку в лесах Подмосковья возьмут на цифровой контроль. Он подчеркнул, что 95% лесных пожаров происходит по вине человека.

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