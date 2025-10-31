Конференция предпринимательниц из России и Белоруссии прошла в Подмосковье

В селе Гжель Раменского округа прошел круглый стол «Женщины Беларуси и Подмосковья в агробизнесе: опыт, инновации, сотрудничество». Мероприятие организовало Московское областное отделение Союза женщин России совместно с Белорусским Союзом женщин.

На встрече собрались фермеры, руководители Союза женщин и представители агропредприятий из России и Беларуси. Целью круглого стола стало укрепление связей между женщинами-предпринимателями, обмен опытом и развитие международного сотрудничества в сфере агробизнеса.

Участники обсудили меры государственной поддержки, новые технологии, развитие агротуризма и роль женщин в сельском хозяйстве. Также прозвучали доклады о малых формах хозяйствования, опыте фермеров и проектах, направленных на развитие аграрной отрасли. Завершилось мероприятие презентацией совместных инициатив, включая конкурс «Сырный колорит» и программы международных стажировок.

По итогам встречи участники договорились продолжать сотрудничество и развивать новые направления взаимодействия. Председатель Союза женщин России по Подмосковью Екатерина Богдасарова подчеркнула, что женщины играют ключевую роль в возрождении села и развитии агробизнеса.