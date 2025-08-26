Конференция по развитию математического образования прошла в Подмосковье

Масштабная педагогическая конференция прошла в технолицее имени Долгих 25 августа. В ней приняли участие более 250 специалистов. Основной темой обсуждения стало повышения качества преподавания математики.

Как рассказали в Минобразования Подмосковья, в конференции участвовали педагоги и руководители учреждений. С приветственным словом выступила первый замглавы министерства Анна Гребцова. Она отметила важность математики в любой профессии.

В ходе конференции директор технолицея Екатерина Сизинцева представила направления работы нового центра математического образования «Вектор». В обсуждении также участвовали педагог-методист, профессор кафедры начального и дошкольного образования, доктор педагогических наук, автор учебников по математике Людмила Петерсон, а также директор президентского физико-математического лицея № 239 Максим Пратусевич.

Участники секции обсудили результаты ЕГЭ, методики преподавания в разных классах и многое другое.

«Конференция стала важной площадкой для обмена опытом и выработки практических решений, которые помогут улучшить математическое образование в Московской области и подготовить учеников к современным вызовам», — рассказали в министерстве.