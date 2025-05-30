Конференция по развитию малых исторических городов началась в Сергиевом Посаде

Мероприятие организовали во Дворце культуры имени Ю. А. Гагарина. Оно посвящено памяти Вячеслава Глазычева, ученого и общественного деятеля, основателя кафедры территориального развития ИОН РАНХиГС.

В этом году свыше 100 экспертов и 300 участников обсудили, как мастер-планирование меняет жизнь городов. В том числе оценили образцовый опыт Сергиева Посада. Ранее стратегию пространственного развития города представляли президенту России.

На пленарном заседании спикеры проанализировали, как разрешить дилемму «консервация или развитие». На нем выступят депутат Государственной думы Сергей Пахомов, генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров, новый генеральный директор Фонда развития Сергиева Посада Егор Скопенко, представители компании ДОМ.РФ и другие эксперты.

Отметим, что впервые деловую программу расширили до двух дней. Завтра будет работать практическая мастерская.