Конференция по развитию инклюзивного туризма прошла в Подмосковье

Первая региональная конференция «Безграничное Подмосковье: развитие инклюзивной туристической среды» прошла в Подмосковье. Ее организовало Министерство культуры и туризма Московской области, собрав на одной площадке экспертов, представителей власти, бизнеса и некоммерческих организаций. Участники обсудили, как развивать доступный туризм и создавать комфортные условия для путешественников с ограниченными возможностями.

В первой части конференции представители региональных министерств рассказали, как в учреждениях культуры, на общественных территориях, в гостиницах и туристических объектах внедряется доступная среда. Заместитель министра культуры и туризма Московской области Мария Баюх отметила, что добиться настоящей инклюзии можно только совместными усилиями.

Во время второй сессии бизнес-компании, среди которых «Космос Отель Групп» и «Авиасейлс», представили свои практики по адаптации гостиниц и развитию сервисов для людей с инвалидностью. Эксперты из фонда «Люди-маяки» и АНО «Центр инклюзивной культуры» показали, что универсальный дизайн и инклюзивный подход помогают туристической отрасли становиться конкурентоспособнее.

По итогам обсуждения участники отметили, что развитие инклюзивного туризма в Подмосковье требует комплексного подхода: поддержки со стороны властей, внедрения современных стандартов бизнесом и постоянного диалога с сообществом людей с инвалидностью. Конференция стала важным шагом на пути к созданию в регионе по-настоящему доступной и комфортной туристической среды.