Конференция по развитию функциональной грамотности прошла в Московской области

3 апреля 2026 года в Московской области состоялось значимое событие в сфере образования — конференция «Управление развитием функциональной грамотности». Мероприятие было организовано на базе Корпоративного университета развития образования (КУРО) и собрало более 500 участников, среди которых были учителя, методисты и муниципальные специалисты, отвечающие за качество образования. Об этом информирует пресс-служба Министерства образования Московской области.

На конференции выступили сотрудники Центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников Московской области, представители Центра качества образования КУРО, а также директора методических служб и представители школ. В ходе обсуждений были рассмотрены различные инструменты формирования математической, читательской и естественно-научной грамотности. Также обсуждалось использование искусственного интеллекта в работе с учениками.

Участникам представили лучшие практики из муниципалитетов и школ, включая методический десант, проектную междисциплинарную работу и организацию внеурочных занятий. Спикеры рассказали о подходах к работе с результатами диагностических процедур и показали, как эффективно принимать управленческие решения на основе полученных данных.