Конференция по развитию беспилотной авиации прошла в Жуковском

Научно-практическая конференция «Инновации как ключевой фактор достижения технологического лидерства» и соревнования по программированию беспилотников прошли в городском округе. В число спикеров вошли руководители успешных инновационных компаний и предприятий, специалисты научно-исследовательских институтов.

Участники деловой части конференции обсудили становление отрасли беспилотных авиационных систем в стране и участие научных организаций в реальном секторе экономики. На выставке в Технопарке ЦАГА были представлены инновационные разработки в сфере беспилотных авиасистем: дроны, симуляторы управления БПЛА, экипировка с электрообогревом и многое другое. Технологии презентовали резиденты научно-производственных центров Московской области.

В рамках образовательно-практической части мероприятия школьники познакомились с историей беспилотных авиационных систем, научились пилотировать дроны на симуляторе и затем посоревновались в программировании учебных квадрокоптеров.

В соревнованиях участвовали команды из восьми образовательных учреждений округа: это несколько школ Жуковского, колледж «Московия» и команда технопарка ЦАГИ. Многие из участников планируют в будущем связать свою профессию с авиацией или разработками в этой сфере. Лучший результат показала команда «Беркуты» из школы № 15.